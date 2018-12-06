شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يتقدم للزمالك أمام المصرى فى الدقيقة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم كهربا للزمالك أمام المصرى بالهدف الأول فى الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة و محمود علاء و محمد عبد السلام و حمدى النقاز

خط الوسط: محمود كهربا وطارق حامد وفرجانى ساسى و مصطفى فتحى ويوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو

بينما بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد شوشة، حجاج عويس، محمد كوفى، مصطفى مارسيلو.

خط الوسط: فريد شوقى، محمد جابر، إسلام عيسى، محمود حمد، محمود القط.

خط الهجوم: أحمد جمعة.