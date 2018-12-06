شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أسوان.. وتعادل بني سويف في مجموعة الصعيد بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نتائج المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني التي تنافس فيها أندية الصعيد مفاجآت بالجملة، أبرزها تعادل بني سويف متصدر المجموعة بهدفين مقابل هدفين مع النصر للتعدين صاحب المركز الرابع بالمجموعة في الوقت الذي حقق فيه فريق أسوان فوزًا صعبًا بهدف مقابل لا شىء علي فريق ديروط في المباراة التي أقيمت بإستاد ديروط.

وجاءت باقي نتائج المجموعة علي النحو التالي:

طهطا – الإعلاميين 0-3

المنيا – ناصر ملوي 2-1

الفيوم – سوهاج 0-2

تليفونات بني سويف – الألمونيوم 3-1

تحرير أسوان – الوليدية 1-0

وبهذه النائج يستمر فريق بني سويف علي قمة المجموعة برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق أسوان .

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