شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة: إرسال استغناء تراورى إلى بيراميدز خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر للمقاصة، بيع البوركينى إيريك تراورى، لاعب خط وسط الفريق، إلى نادى بيراميدز بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد رئيس المقاصة أنه تم الاتفاق النهائى مع مسئولى نادى بيراميذر على كافة التفاصيل والبنود الخاصة بانتقال تراورى، بعد مفاوضات شاقة بين إدارة الناديين خلال الساعات الماضية.

وأوضح اللواء محمد عبد السلام أنه سيتم توقيع العقود الخاصة وتنفيذ البنود خلال 24 ساعة ليتم بعدها إرسال الاستغناء الرسمى وانضمام ايريك تراورى لصفوف فريق بيراميدز بصفة رسمية.

يذكر أن إيريك تراورى ظهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالى مع المقاصة، وينافس على لقب هداف الفريق برصيد 4 أهداف، ومن العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.

وتلقى تراورى خلال الأيام المقبلة عروضا من الأهلى والزمالك، بخلاف بعض العروض الخليجية والأوروبية، لكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله لصفوف بيراميدز.

معلومات عن تراورى:

تاريخ الميلاد 21 مايو 1996

السن: 22 عاماً

الجنسية: بوركينا فاسو

المركز: الجناحان الأيمن والأيسر وصناعة اللعب

انتهاء مدة العقد: 30 يونيو 2019

قيمته السوقية: 720 ألف يورو

الأندية التي لعب لها: أسوان والمقاصة

مشاركاته الدولية: شارك مع منتخب بوركينا فاسو في 3 مباريات