شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ8 ببطولة "بلاك بول" المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغلب كريم عبد الجواد، لاعب النادي الأهلي، والمصنف التاسع عالميًا، على منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو، في المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ16 لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة.

وتأهل كريم إلى دور الـ 8 من بطولة بلاك بول، ليلحق بمحمد أبو الغار المصنف العاشر عالميا.

فيما ودع عمر مسعد بطولة بلاك من دور الـ 16 عقب خسارته من نظيره الهندي سوراف جوزل بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 36 دقيقة، جاءت نتائجها كالتالي:

11-6, 12-10, 11-1