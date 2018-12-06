شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد جماهير الزمالك والمصرى على مدرجات برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد جمهور الزمالك والمصرى على استاد برج العرب، استعدادًا لمؤازرة الفريقين فى المباراة التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.



جمهور المصرى يتوافد على مدرجات برج العرب

يحتل الزمالك صدارة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة قبل خوض 3 مباريات مؤجلة أولها أمام المصرى الليلة حيث لعب الأبيض 13 لقاء حتى الآن بينما يعانى الفريق البورسعيدى من سوء النتائج بالدورى باحتلال المركز العاشر برصيد 16 نقطة بعد خوض 12 مواجهة بالمسابقة .



جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات برج العرب