لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 المصري البورسعيدي.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري قبل المباراة بـ 32 نقطة جمعها من 13 مباراة، بينما يحل المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة.

ومن جانبه، أعلن السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء:

حراسة المرمى: محمود "جنش".

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد السلام، محمود علاء، عبدالله جمعة.

خط الوسط المدافع: فرجاني ساسي، طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي، يوسف "أوباما"، محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: كاسونجو كابونجو.

وجاء تشكيل المصري الذي أعلنه مصطفى يونس، المدير الفني للفريق البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: مصطفى مارسيلو، محمد كوفي، أحمد شوشة، محمود حمد.

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، محمد جابر، محمود القط، إسلام عيسى.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

وانتظروا متابعة لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

الدقيقة 7: تصويبة أوباما تتحول لركنية بعد اصطدامها في مدافع الزمالك.

الدقيقة 8: خطأ على محمود علاء في محاولة إسكان عرضية مصطفى فتحي شباك المصري.

الدقيقة 9: خطأ لصالح أحمد جمعة لاعب المصري بداعي دفع عبد الله جمعة على حدود منطقة جزاء الزمالك.

الدقيقة 10: تصويبة إسلام عيسى تمر بجانب قائم الزمالك.

الدقيقة 12: كهربا يُسجل هدفًا رائعة بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أهداها له كابونجو.