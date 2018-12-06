جمعة يقود هجوم المصري أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: مصطفى مارسيلو، محمد كوفي، أحمد شوشة، محمود حمد.

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، محمد جابر، محمود القط، إسلام عيسى.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.