تبديل وحيد في تشكيل الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري.

وأجرى جروس تبديلا وحيدا في تشكيل المباراة، بالدفع بمصطفى فتحي أساسيا على حساب إبراهيم حسن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز، ومحمود علاء، ومحمد عبد السلام، وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وحميد أحداد وعمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني الرباعي محمد أحمد كماتشو، ومحمد حسن، وبهاء مجدي، ومحمد عنتر، من قائمة الفريق.

يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 32 نقطة، في حين يحتل الفريق البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.