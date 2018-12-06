رياضة | المالح يقود البلدية للفوز على المنصورة وسط أحداث شغب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالح يقود البلدية للفوز على المنصورة وسط أحداث شغب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفريق الأول لبلدية المحلة تحقيق فوز صاعق علي ضيفة فريق المنصورة بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر لدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة.

وجاءت المباراة سجال في شوطها الاول بين الفريقين عدا كره خطيره للمنصورة أمام المرمى، كما تصدى عاطف نصحي تصويبة محمد المالح لاعب البلدية، أخرجها الحارس ببراعة.

ومن كره عرضية في الدقيقه 90 استطاع محمد المالح من تصويب كره رأسية علي يمين عاطف نصحي معلناً عن هدف الفوز للبلدية.

وشهد اللقاء أحداث شغب قبل انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع نظرا عقب اصابه اداري بلديه المحله في وجهه ليسيل الدم عقب اصطدام زجاجه مياه براسه اثناء إنفعال احد لاعبي المنصورة مما تسبب في مما افتعال الأزمة.

وبذلك النتيجة، رفع البلدية رصيدة إلى 20 نقطة بالمركز الثالث.

- ترتيب المجموعة الثالثة:

1- الرجاء 24 نقطة

2- المنصوره 22 نقطة

3- البلدية 20 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 20 نقطة

5- دمنهور 20 نقطة

6- غزل المحله 18 نقطة

7- الأوليمبي 18 نقطة

8- طنطا 18 نقطة

9- الجزيرة 13 نقطة

10- الحمام 12 نقطة

11- كفر الشيخ 12 نقطة

12- فاركو 12 نقطة

13- تلا 7 نقاط

14- سيدى سالم 3 نقاط.