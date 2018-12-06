رياضة | ليفربول يتلقي صدمة قوية قبل لقاء نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتلقي صدمة قوية قبل لقاء نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق ليفربول الإنجليزي ضربة قوية قبل مواجهة نابولي الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ذكرت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن ليفربول سيفقد بشكل رسمي لخدمات مدافعه جو جوميز في لقاء نابولي، بعدما اثبتت الفحوصات تعرضه لكسر في أسفل الساق اليسري.

واشارت سكاي، إلى ان جوميز سيغيب لمدة 6 أسابيع عن ليفربول، سيخضع خلالها للتعافي والتأهيل من جديد للعودة للمشاركة في التدريبات.

ويلعب ليفربول أمام نابولي الإيطالي في أخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج "الريدز" للفوز من أجل ضمان التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.