رياضة | المصري يفتح باب باب الحجز الإلكتروني لمباراة بطل بوركينا بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفتح باب باب الحجز الإلكتروني لمباراة بطل بوركينا بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي المصري عن فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراة المصري وساليتاس البوركينابي والمقرر اقامتها في السابعة مساء السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد المصري في ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وتستمر عمليات التسجيل الالكتروني أيضاً للمشجعين الراغبين في تسجيل بياناتهم تمهيداً لحجز التذاكر حتى نفاذ التذاكر المخصصة.

هذا وقد تقررت اسعار التذاكر على النحو التالي :

تذكرة المدرج البحري 30 جنيهاً

تذكرة المدرج الغربي بفئتيه “البحري والقبلي” 30 جنيهاً

تذكرة المقصورة بفئتيها “يمين وشمال” 200 جنيهاً.

فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بيع تذاكر الدرجة الأولى بفئتيها “يمين وشمال” والمخصصة للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي علماً بأن قيمة التذكرة ستبلغ 20 جنيهاً.