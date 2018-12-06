رياضة | بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة متابعة أحداث مباراة الزمالك والمصري لحظة بلحظة في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

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