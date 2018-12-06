رياضة | فينيسيوس يدون رقما مميزا مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يدون رقما مميزا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دون البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني رقماً مميزاً خلال مواجهة مليلية في كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الخميس في ملعب البرنابيو.
ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد شارك في خمسة أهداف مع الفريق الملكي هذا الموسم في جميع المسابقات التي شارك فيها.
واشار الموقع، إلى أن فينيسيوس جونيور يقدم مستوي جيد مع ريال مدريد في كل مرة يتم الاعتماد عليه فيه خلال مباريات الفريق.
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