رياضة | مهاجم الزمالك على بعد خطوة من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك على بعد خطوة من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن موقف المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك من البقاء في القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت تقارير مغربية أن أحداد يقترب من الرحيل عن الزمالك خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة وأن الوداد البيضاوي والرجاء هما الوجهتين الأقرب له.

جدير بالذكر فأن أحداد قد انتقل إلى صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق كما أن كريستيان جروس لم يقتنع بقدراته.