رياضة | تعادل تلا مع الأوليمبي في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل تلا مع الأوليمبي في موقعة مثيرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مباراة فريق تلا مع فريق الأوليمبي بدون أهداف، والتي أقيمت اليوم على ملعب تلا بالأسبوع الـ 12 من منافسات مجموعة "بحري" بدوري القسم الثاني.

خاض فريق تلا المباراة بتشكيل تكون من : محمود حمدي، وخالد الضبع، وهشام عبد الرؤوف، وأسامة الليبي، وكريم ياسين، وسعيد المشد، ومحمد كمال أمين، وأيمن متولي، وسعد البوصيلي، ومحمد جمال، وعطية النشوي، وفي البدلاء تواجد وليد شعبان، وسيد عبد الغفار، ومحمد حمدي، ومحمد رحرح، واسلام علم الدين، ومحمد المراكبي، وأحمد بيكو.

وجاء تشكيل الأوليمبي يضم : هاني جمال، وكريم عصمت، وسيد جاد، ومحمد رجب، واسلام رمضان، وخالد الشيخ، وطه ابراهيم، وأسامة مرعي، ورزق عبد الحليم، وماهر عبده هنداوي، وإسلام جمارك، وشملت قائمة البدلاء أحمد سعبد، وحسن بشندي، ومراد رجب، ومحمد أسامة، وإسلام كمال، وستيفن آشلي، وهاني السيد.

حاول لاعبي الأوليمبي إحراز هدف في الشوط الأول حيث سدد ماهر هنداوي كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 21 كاد أيمن متولى لاعب تلا أن يحرز هدف لفريقة من تسديدة قوية أمام المرمى اصطدمت الكرة في جسد المدافع وهي في طريقها للمرمى.

وقبل ختام الشوط الأول دفع أحمد ساري المدير الفني للفريق السكندري باللاعب هاني السيد بدلاً من ماهر هنداوي في الدقيقة 41.

وشهد الشوط الثاني محاولات من جانب الفريقان من أجل خطف هدف، حيث بدأ لاعبي الأوليمبي الشوط الثاني بهجوم مكثف من الجانب الأيمن، ونجح محمود حمدي حارس تلا في التصدي لأكثر من كرة.

ودفع فريق تلا بالبدلاء بيكو، والمراكبي، ورحرح، بدلاً من ميدو، ومحمد جمال، وكريم ياسين، كما شارك من بدلاء الأوليبمي الثنائي تشارلي وإسلام كمال بدلاً من محمد رجب، وأسامة مرعي.

وفي الدقيقة 90 إحتسب الحكم ركلة حرة للاوليمبي أمام المرمى أنقذها ببراعة محمود حمدي حارس تلا.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء خلال الشوط الثاني لكلاً من سيد جاد، وإسلام رمضان، من جانب الأوليمبي، والحارس البديل وليد شعبان من فريق تلا للإعتراض من خارج الخطوط.

التعادل رفع رصيد فريق الأوليمبي إلى 17 نقطة بالمركز السابع، بينما حصل رصيد تلا على النقطة الـ 7 بالمركز قبل الأخير.

أدار اللقاء الحكم وائل فرحان، وعاونة أشرف عرفات، وتامر سمير، وحكم رابع محمد سامي، وراقب الحكام عز الدين السكران، بينما تولى سيد سالم مراقبة اللقاء من لجنة المسابقات.