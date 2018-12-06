رياضة | الأهلي يقترب من ثنائي الفراعنة

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يقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع ثنائي منتخب مصر، علي غزال وعمرو طارق لتدعيم خط دفاع صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وتنتظر لجنة التعاقدات بالأهلي قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأحمر بشأن ضم الثنائي بعد حصولهم على موافقة اللاعبين بارتداء القميص الأحمر. جدير بالذكر فأن مجلس الأهلي يرغب بشدة في ضم عدد من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للانتصارات بعد الخروج من البطولة العربية.

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