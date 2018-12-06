رياضة | ماذا قدم محمود وحيد قبل الإنتقال للأهلي ؟ (أرقام وحقائق)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمود وحيد قبل الإنتقال للأهلي ؟ (أرقام وحقائق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع محمود وحيد ظهير أيسر فريق مصر المقاصة لمدة أربع سنوات ونصف لينتقل اللاعب للقلعة الحمراء بعد موافقة مسئولي ناديه، علي أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

محمود وحيد من مواليد 19 يونيو 1994 يلعب في مركز الظهير والجناح الأيسر، ويبلغ طوله (170 سم)، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف الإسماعيلي عام 2011، ولعب لعدة أندية مصرية خلال مسيرته الكروية هي تليفونات بني سويف وانبي وأخيرًا مصر المقاصة، وتألق مع الفريق الفيومي ولفت إليه أنظار كبار أندية الدوري وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمود وحيد صفقة الأهلي المنتظرة:-

- محمود وحيد لعب 105 مباراة خلال مشواره الكروي مع الأندية المصرية بواقع (8232 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 13 هدفًا، وحصل على 16 إنذارًا، وبطاقة حمراء وحيدة.

- لعب محمود وحيد ضمن صفوف الإسماعيلي موسم 2011-2012، وشارك معه في 6 مباريات فقط بواقع (390 دقيقة لعب)، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- انتقل "وحيد" لصفوف انبي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2012 ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

- رحل محمود وحيد عن إنبي وانتقل لصفوف فريق تليفونات بني سويف عام 2014 على سبيل الإعارة، ولعب 12 مباراة (901 دقيقة لعب)، ولم يسجل أي أهداف ولكنه صنع هدفين وحصل على 4 إنذارات.

- انتقل "وحيد" لصفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2015، ولعب مع الفريق الفيومي 87 مباراة في مختلف البطولات (76 بالدوري الممتاز – 5 بكأس مصر – 6 بالكونفيدرالية)، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له (6941 دقيقة لعب).

- سجل محمود وحيد 6 أهداف خلال مشواره مع المقاصة، وصنع 11 هدفًا وحصل على 11 إنذارًا وبطاقة حمراء وحيدة.

- وحقق وحيد أرقام مميزة رفقة مصر المقاصة في الدوري الممتاز في الموسم الحالي جاءت كالتالي:

• لعب 14 مباراة بشكل أساسي (1262 دقيقة لعب)

• لم يسجل أهداف وصنع (5) أهداف

• بلغ إجمالي تمريراته (717) تمريرة منها (516) صحيحة

• بلغ إجمالي تمريراته الطولية (61) تمريرة، والقصيرة (557) تمريرة

• نجح في استخلاص الكرة (137) مرة، بينما خسر الكرة (62) مرة

• استخلص الكرة من اعتراض (34) مرة، وفقد الكرة تحت ضغط (46) مرة

• نجح في استعادة الكرة (83 مرة)، وفشل في استخلاص الكرة (13) مرة

• فاز بالكرات الهوائية (7) مرات، وفشل (4) مرات

• قام بتنظيف منطقة جزاء فريقه (5) مرات

• إجمالي العرضيات التي قام بها (99) عرضية كمها (23) صحيحة

• بلغ عدد محاولاته على المرمي (18)، منها (7) صحيحة

• المراوغات الصحيحة له (23)، والغير صحيحة (7) مرواغات

• الأخطاء المرتكبة له (21) خطأ، والأخطاء المتحصل عليها (27) خطأ

• نجح في إنقاذ (2) هجمة خطرة على مرمي فريقه

• أهدر ركلة جزاء وحيدة ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة أيضًا

• أضاع إنفراد وحيد في مبارياته بالدوري هذا الموسم.

- لعب محمود وحيد 5 مباريات مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث شارك في 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا للشباب عام 2011، كما لعب مباراتين وديتين أمام ألمانيا، وبلغ عدد دقائق مشاركته مع الفراعنة الصغار (450 دقيقة لعب)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف

- شارك محمود وحيد مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في 2013، وشارك في 3 مباريات أمام تشيلي وإنجلترا والعراق، ولعب (101 دقيقة)، ولكن لم يسجل أو يصنع أي أهداف

- تبلغ القيمة التسويقية لـ"محمود وحيد" 225 ألف إسترليني وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".