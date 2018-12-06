رياضة | القناة يتصدر القسم الثاني بفوز مثير على دمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يتصدر القسم الثاني بفوز مثير على دمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق القناة بقيادة أبو طالب العيسوي في تحقيق فوز مثير علي دمياط بهدفين دون رد في اللقاء الذي استضافه ملعب القناة القديم بالإسماعيلية بالجولة الثانية عشر من دوري القسم الثاني.

جاءت المباراة ممتعة في شوطيها واستحوذ القناة علي معظم مجريات اللقاء واهدر لاعبيه العديد من الفرص المحققة والسهلة في الشوط الاول الذي خرج بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة العاشرة يحرز محمد عبد الستار هدف اللقاء الاول من ضربة جزاء بعد اعاقة احدي لاعب دمياط للاعب اسلام نبيل ويضاعف تارو النيجيري النتيجة للقناة ويسجل الهدف الثاني من خطا لحارس مرمى دمياط احمد فاروق بخروجه مبكرا عن مرماه ليضع الكرة تارو من فوق احمد فاروق لتسقط في المرمي معلنه الهدف الثاني للقناة.

بدء القناة بتشكيل مكون من : محمد طلبه في حراسة المرمي، اسلام سيد، خالد الحسيني ، محمد طارق رشاد ، أحمد جمال ، اسلام زيادة ، محمد عبد الستار ، عصام عابدين ، تارو اسلام نبيل ، علي شوقي.

وأجرى العيسوي المدير الفني للقناة تغييراتة في الشوط الثاني بنزول كل من إديتو تشارل بديل لعصام عابدين بالدقيقة 3، و شريف أشرف بديل لتارو في الدقيقة 21 ومحمد سليمان بديل لعلي شوقي في الدقيقة 34.

وبينما بدء دمياط بتشكيل مكون من : أحمد فاروق في حراسة المرمي، محمد السيد ، أحمد ابو العباس ، محمد عبد العال ، المتولي محمود ، عمرو طه ، أحمد كامل ، يوسف مجدي ، مصطفى عنتر ، اكرم عبد ربه ، وعماد خيري.

ودفع ايمن حواس المدير الفني الجديد لدمياط بتغييراته في النصف الثاني من الشوط الثاني حيث شارك مصطفى يسري بديل ل يوسف حجي في الدقيقة 22 ونزل عماد محمد بديل أحمد ابو العباس في الدقيقة 29، بينما جاء التغيير الاخير نزول عمرو عبد الرحمن بديل لمحمد عبد العال.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد القناة الي 24 نقطة يحتل بها المركز الاول بفارق الأهداف عن كوكاكولا صاحب المركز الثاني، ويتوقف دمياط عند 12 نقطة بالمركز العاشر.

أدار لقاء اليوم عبد العزيز السيد من منطقة الجيزة، وعاونه كل من محمد سعيد و احمد العزاوي وحكم رابع رضوان فتحي من منطقة الدقهلية.

- ترتيب المجموعة الثانية:

1- كوكاكولا 24 نقطة

2- القناه 24 نقطة

3- سيراميكا 23 نقطة

4- نادي مصر 23 نقطة

5- الترسانه 22 نقطة

6- الشمس 17 نقطة

7- المريخ 16 نقطة

8- ج شبين 14 نقطة

9- النصر 13 نقطة

10- دمياط 12 نقطة

11- منتخب السويس 12 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 10 نقاط

14- أبي صقل نقطتين