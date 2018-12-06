شكرا لقرائتكم خبر عن شاهين يوجه رسالة إلى جمهور الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن، خلال صفحته عبر «توتير» رسالة الى جمهور الشارقة، طالبهم فيها بالتكاتف ومساندة الفريق لتجاوز المباريات المقبلة، واصفاً القادم بأنه سيكون أصعب في مشوار الفريق بدوري الخليج العربي.
وشكر شاهين زملاءه اللاعبين على المستوى الرائع الذي قدموه أمام الوحدة في الجولة 12، متمنياً الاستمرار بالمستوى نفسه.
شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | شاهين يوجه رسالة إلى جمهور الشارقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .