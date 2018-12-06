الامارات | شاهين يوجه رسالة إلى جمهور الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهين يوجه رسالة إلى جمهور الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن، خلال صفحته عبر «توتير» رسالة الى جمهور الشارقة، طالبهم فيها بالتكاتف ومساندة الفريق لتجاوز المباريات المقبلة، واصفاً القادم بأنه سيكون أصعب في مشوار الفريق بدوري الخليج العربي.

وشكر شاهين زملاءه اللاعبين على المستوى الرائع الذي قدموه أمام الوحدة في الجولة 12، متمنياً الاستمرار بالمستوى نفسه.