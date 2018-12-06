مهاجم النجم الساحلي يصل القاهرة للإنتظام في صفوف بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن وصول المهاجم عمرو مرعي اليوم الخميس إلى القاهرة استعداداً للانضمام لصفوف الفريق بعد التعاقد معه.
وكان مسؤولي بيراميدز قد اتموا منذ أيام التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي لينضم رسمياً للفريق بدايةً من شهر يناير المقبل.
جدير بالذكر فأن عمرو مرعي انضم لصفوف النجم الساحلي قادمًا من إنبي مع بداية موسم 2017 – 2018 لمدة 4 سنوات.
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