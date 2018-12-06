شكرا لقرائتكم 21 لاعبآ فى قائمة الإسماعيلي لمباراة الرجاء المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا 21 لاعبآ فى القائمة المسافرة إلى المغرب غدا لمواجهة فريق الرجاء فى دور الـ١٦ من بطولة كأس زايد للاندية العربية .

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين ، ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الرجاء بالمغرب فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وقد شهدت قائمة الدراويش المسافرة إلى المغرب عودة محمد الشامى ، عقب تعافيه من الاصابة .

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح

خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه ومحمد هاشم

خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق -محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم

خط الهجوم .. كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب.