كاسونجو يقود هجوم الزمالك امام المصرى

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض به مباراته أمام المصرى البورسعيدى، التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب. جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى.. محمود جنش فى حراسة المرمي عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز في خط الدفاع محمود عبدالمنعم كهربا – طارق حامد – فرجاني ساسي – مصطفي فتحي – يوسف اوباما في خط الوسط كاسونجو في خط الهجوم. بينما استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، كلا من محمد عنتر ومحمد حسن وكماتشو وبهاء مجدى من قائمة مواجهة المصرى فيما يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"عماد السيد - حميد أحداد - عمر السعيد - إبراهيم حسن - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - حازم إمام".

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