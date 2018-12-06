شكرا لقرائتكم عمرو مرعى يصل القاهرة لتوقيع عقود الانضمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلى، إلى القاهرة قادما من تونس للتوقيع على عقود الانضمام لصفوف بيراميدز. ومن المقرر أن يوقع عمرو مرعى على عقود الانضمام لبيراميدز لمدة 3 مواسم ونصف، بداية من يناير المقبل. يذكر أن بيراميدز أعلن مؤخرا التعاقد مع عمرو مرعى وتراورى مهاجم المقاصة.

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