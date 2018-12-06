شكرا لقرائتكم جوانجزو الصيني يحاول ضم مالكوم من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد نادي جوانجزو الصيني، الذي في التعاقد مع مالكوم، جناح الفريق الكتالوني الحالي، في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي.

ويضم جوانجزو الصيني البرازيلي باولينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية نقلا عن تقارير صينية، إن مالكوم يأتي على رأس اهتمامات جوانجزو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، جنبا إلى جنب مع مواطنه دودو مهاجم بالميراس البرازيلي.

ويرى الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني لفريق جوانجزو، أن مالكوم سيمثل خيارا جيدا للفريق، في ظل عدم القدرة على التعاقد مع نجم بالميراس.

وابتعد مالكوم عن التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بوردو الفرنسي، حيث شارك في 9 مباريات، لم يظهر أساسيا سوى في 3 منها.

وقدم جوانجزو عرضين متتاليين لنادي بالميراس من أجل التعاقد مع دودو، مقابل 13 و15 مليون يورو، إلا أن رئيس النادي البرازيلي رفض فكرة التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي.