شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يختار 21 لاعبا بقائمة الإسماعيلى للسفر للمغرب .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اختار الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا 21 لاعبآ فى القائمة المسافرة إلى المغرب غدا لمواجهة فريق الرجاء فى دور الـ١٦ من بطولة كأس زايد للاندية العربية .
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين ، ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الرجاء بالمغرب فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
وقد شهدت قائمة الدراويش المسافرة إلى المغرب عودة محمد الشامى ، عقب تعافيه من الاصابة .
وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى ..
حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح
خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه ومحمد هاشم
خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق -محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم
خط الهجوم .. كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب.
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