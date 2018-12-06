كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام المصرى.. ومصطفى فتحى "أساسى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض به مباراته أمام المصرى البورسعيدى، التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب. جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى.. محمود جنش فى حراسة المرمي عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز في خط الدفاع محمود عبدالمنعم كهربا – طارق حامد – فرجاني ساسي – مصطفي فتحي – يوسف اوباما في خط الوسط كاسونجو في خط الهجوم.

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