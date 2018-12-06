شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة ساليتاس البوركينابى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة المصرى وساليتاس البوركينابى، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت الخامس عشر من ديسمبر الجارى على استاد المصرى، فى ذهاب دور الـ32 من النسخة السادسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، مع استمرار عمليات التسجيل الإلكترونى أيضاً للمشجعين الراغبين فى تسجيل بياناتهم تمهيداً لحجز التذاكر حتى نفاد التذاكر المخصصة.



وحدد المصرى أسعار التذاكر على النحو التالى:

تذكرة المدرج البحري 30 جنيهاً

تذكرة المدرج الغربي بفئتيه “البحري والقبلي” 30 جنيه

تذكرة المقصورة بفئتيها “يمين وشمال” 200 جنيه.



فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بيع تذاكر الدرجة الأولى بفئتيها “يمين وشمال” والمخصصة للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي علماً بأن قيمة التذكرة ستبلغ 20 جنيهاً.