شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقاعد بدلاء الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، كلا من محمد عنتر ومحمد حسن وكماتشو وبهاء مجدى من قائمة مواجهة المصرى التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب. فيما يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"عماد السيد - حميد أحداد - عمر السعيد - إبراهيم حسن - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - حازم إمام". كان تشكيل الزمالك جاء على النحو التالى.. كان تشكيل الزمالك جاء على النحو التالى.. محمود جنش فى حراسة المرمي عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز في خط الدفاع محمود عبدالمنعم كهربا – طارق حامد – فرجاني ساسي – مصطفي فتحي – يوسف اوباما في خط الوسط كاسونجو في خط الهجوم.

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