شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الترسانة علي النصر وانسحاب الزرقا فى المجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الترسانة الذى يقوده فنيًا أحمد كشرى فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق النصر القاهرى فى المباراة التى أقيمت باستاد النصر ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى والتى يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة ويتصدرها فريق سيراميكا كليوباترا .

فيما شهدت مباراة الزرقا وكوكاكولا انسحاب فريق الزرقا فى الدقائق الأخيرة من المباراة اعتراضًا على قرارات حكم المباراة وذلك بعد تقدم فريق كوكاكولا بهدفين مقابل لا شىء قبل انسحاب الزرقا من المباراة .

وحقق فريق القناة فوزًا كبيرًا على فريق دمياط بهدفين مقابل لا شىء فى الوقت الذى عاد فيه فريق المريخ لدائرة الانتصارات بفوز برباعية مقابل لا شىء على فريق ابى صقل السيناوى متذيل ترتيب المجموعة .

وتستكمل مباريات المجموعة الأحد المقبل بمباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين بعد تأجيلها بسبب مياه الأمطار التى غمرت ملعب جمهورية شبين .