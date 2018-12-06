7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم 6 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الجبلاية تتفق مع الأهلى والزمالك على تحمل مسئولية الجماهير فى مباريات الدورى، الأهلى يقرر الاستغناء عن كوليبالى فى الشتاء.

ساعات قليلة تفصل رمضان صبحى نجم منتخبنا الوطنى عن العودة للنادى الأهلى، بعد سفر نادر شوقى وكيل اللاعب لإنجلترا لإتمام الاتفاق بشكل رسمى مع إدارة هيدرسيفيلد بخصوص الصفقة.

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى الوطنى، بقيادة شوقي غريب المدير الفنى، مراحل إعداده خلال العام المقبل 2019 وصولا إلى المشاركة فى نوفمبر المقبل بنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر والمؤهلة فى الوقت نفسه لنهائيات الدورة الأولمبية.

يدخل الزمالك، فى السابعة مساء اليوم، اختباراً جديداً بمواجهة المصرى فى برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للمسابقة، فى لقاء يمثل أهمية كبرى للفريقين وليس مجرد ثلاث نقاط، نظراً لنتائج آخر مباراة لأى منهما، حيث خسر الزمالك من الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية وودع المصرى بطولة كأس مصر أمام الجزيرة المطروحى.

قرر الجهاز الفنى للأهلى الاستغناء عن المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بشكل واضح، بالإضافة لرغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه فى يناير سواء لتدعيم الهجوم أو خط الوسط .

اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع ناديي الأهلى والزمالك وعدد من أندية الدورى الممتاز على تحمل النادى مسئولية حضور جماهيره حال رغبته فى زيادة الأعداد الجماهيرية فى مبارياته ببطولة الدورى أو كأس مصر، وتحديدًا الأهلى والزمالك بعد طلب الأمن إلغاء التذاكر والاكتفاء بالدعوات الخاصة التى توزع بمعرفة مجلس إدارة الأهلى أو الزمالك منعًا لتواجد جماهير مشاغبة تتسبب فى أزمة فى المباريات.

فتح النادى الأهلى خط مفاوضات مُكثفة مع أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزى تمهيدًا لعودة المدافع للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة>

هدد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، لاعبيه بالتجميد وخصم المستحقات المالية حال توقيع أي منهم لأى نادٍ سرًا بعدما انهالت العروض على اللاعبين قبل الميركاتو الشتوى من أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز خاصة وأن هذه العروض لم تصل للاتحاد بشكل رسمي.