شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التظلمات: لم يصلنى التماس سموحة على تغريمه 540 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، أنه لم يتم إخطاره رسميًا حتى الآن بوجود تظلمات من جانب بعض الأندية، من أجل انعقاد اللجنة ومناقشة التظلمات.

قال الشوربجى إنه فور إخطاره بوجود أى تظلم على قرارات لجنة شئون اللاعبين، سيتم الدعوة لعقد اجتماع لمناقشة التظلمات، مؤكدًا عدم امتلاكه أى تظلمات حاليًا للبت فيها.

كان نادى سموحة تقدم بتظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين بتغريمه 540 ألف دولار لصالح نبروه بسبب اللاعب عبد الله بكرى.