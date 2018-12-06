شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار يحجز مقعدا فى ربع نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد أبو الغار، لاعب الاسكواش المصنف العاشر عالميا، فى التأهل إلى دور الـ8 ببطولة بلاك بول المفتوحة، عقب تغلبه على منافسه الإنجليزي جورج باركر بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-8, 5-11, 11-8, 11-5.

وانطلقت اليوم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، وتأهل 7 لاعبين مصريين إلى دور الـ16، وهم محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، علي فرج المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الرابع، كريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار المصنفين التاسع والعاشر، بالإضافة إلى عمر مسعد ومصطفى عسل.

وتعد البطولة، التي يستضيفها نادي بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات في العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.