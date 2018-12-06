بث مباشر مباراة الزمالك والمصري|يلا شوت

يقدم الخليج 365، البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الخميس، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر للدوري، والذي سيقام علي استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

- يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ويذاع اللقاء علي فضائية أون سبورت بتعليق حاتم بطيشه، وقناة النيل للرياضة بتعليق محمد عفيفي.

- وستذيع "البوابة نيوز" البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كرستان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالسلام- حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - فرجاني ساسي - محمود كهربا - مصطفي فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - كابونجو كاسونجو

ويدخل الزمالك لقاء اليوم ولا سبيل أمامه سوي تحقيق الفوز من أجل المحافظة علي صدارة الدوري، فيما يأمل المصري في تحقيق الفوز بلقاء اليوم لتجاوز كبوة الخروج المفاجئ من الكأس أمام فريق جزيرة مطروح من دور الـ 32 منذ أيام قليلة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري.

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