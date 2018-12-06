الإصابة تبعد مالكوم عن برشلونة لمدة أسبوعين

تأكد غياب البرازيلى مالكوم، جناح فريق برشلونة ، بشكل رسمى لمدة تترواح ما بين 10 إلى 15 يوماً بسبب الإصابة التى تعرض خلال مشاركته فى مباراة البارسا ضد كولتورال دى ليونيسا أمس، الأربعاء، فى إياب دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

خضع البرازيلى مالكوم لفحوصات طبية صباح اليوم، الخميس، على الإصابة التى تعرض لها أمس الأربعاء، ضد كولتورال دى ليونيسا، وتأكد معاناته من التواء فى الكاحل الأيمن وغيابه لمدة تترواح ما بين 10 إلى 15 يوماً.

وبهذا يتأكد غياب مالكوم عن برشلونة ضد إسبانيول بالجولة الـ 15 من الدورى الإسبانى ثم توتنهام بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، ويمكنه المشاركة ضد ليفانتى خارج كامب نو لكن بكشل مؤكد سيتواجد ضد سيلتافيجو 22 ديسمبر المقبل.

وشارك البرازيلى مالكوم فى مباراة برشلونة وكولتورال دى ليونيسا لمدة 87 دقيقة قبل إصابته وأحرز هدفاً فى المباراة التى إنتهت بفوز البارسا بنتيجة 4-1 وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

وكان فريق برشلونة قد تغلب على كولتورال دى ليونيسا بهدف نظيف فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الملك 31 أكتوبر.