شكرا لقرائتكم إصابة أحمد مجدي بقطع في الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد إصابة أحمد مجدى لاعب فريق الجونة ، بالرباط الصليبى بعد الاشعة التى خضع لها اللاعب صباح اليوم.
كان أحمد مجدى تعرض لإصابة قوية بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى، ليغادر مجدى أرض الملعب فى عربية الإسعاف بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس بالدورى.
كان فريق الجونة قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة التي أقيمت على ملعب السلام ببطولة الدوري.
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