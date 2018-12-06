شكرا لقرائتكم 18 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادًا للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق سموحة عن قائمة الـ 18لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم أستعداد لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الدور الـ 16 لكأس مصر والمقرر لها السابعة من مساء الغد بملعب برج العرب بالاسكندرية .

وجاءت القائمة تضم كل من : أحمد لورد و عمرو خالد فى حراسة المرمى

وفى خط الدفاع : سيد فريد و ياسر أبراهيم و محمود عزت و أمير عابد و محمود منصور و محمود معاذ

وفى خط الوسط : أحمد حمص و أحمد نبيل مانجا و محمود سيد و إسلام صالح و شريف رضا و بتريك نسيبامبى

وفى الهجوم : أحمد حسن مكى و يامادو توريه و أوميد اوكيرى و شيلونجو

ويغيب كل من الحارس محمد ابو جبل بسبب الايقاف و المهاجم حسام حسن للاصابه .