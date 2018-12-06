شكرا لقرائتكم اليجرى يخشى مواجهة انتر ميلان ويشيد بايكاردى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماسيمو اليجرى المدير الفنى ليوفنتوس على صعوبة المواجهة أمام انتر ميلان، والمقرر لها غدا الجمعة فى افتتاح مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإيطالى.

وتحدث اليجرى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "غداً ديربى إيطاليا، بغض النظر عن موقعنا بالجدول هو حدث مذهل، هى تحدى فنى و ذهنى ضد فريق تحسن كثيراً وهو المنافس لنا مع نابولى على الدورى، نقطة قوة الإنتر؟ هم فريق قوى مهارى و سريع ولديهم هداف مذهل مثل إيكاردى".

وتابع المدير الفنى، قائلا " انتر ميلان فريق يتميز بالفنيات والسرعة الفائقة، بالإضافة إلى أنه يمتلك مهاجما متميزا مثل ايكاردى، يجب أن أهنئ سباليتى على ما يقدمه مع الفريق بعدما حقق إنجازات رائعة مع روما وفى روسيا.

وواصل اليجرى، قائلا "بينتانكور يعاني من مشاكل بالظهر، سنقيم حالته اليوم وعلى هذا الأساس سيتم اختيار لاعبى خط الوسط، علينا أن نعمل على استمرارية وتحسين الأداء، نتعرض للخطورة عندما لا نكون متكتلين وعلينا أن نصلح ذلك".