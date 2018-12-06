شكرا لقرائتكم برشلونة يفقد مالكوم أسبوعين للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى برشلونة، اليوم الخميس، أن البرازيلى مالكوم سيغيب عن المشاركة فى المباريات لفترة تصل من 10 إلى 15 يوما، وذلك بداعى الإصابة.

وكان مالكوم قد تعرض بلبإصابة فى الكاحل الأيمن خلال مواجهة البارسا أمس الأربعاء أمام كولتورال ليونيسا، فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، والنى انتهت بفوز البلوجرانا 4-1، وسجل خلالها مالكوم أحد أهداف فريقه.

ويغيب اللاعب صاحب الـ21 عاما عن مباراتى الفريق فى الليجا أمام إسبانيول يوم السبت المقبل، وليفانتى يوم 16 ديسمبر الجارى، إضافة لمباراة الثلاثاء المقبل ضد توتنهام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.