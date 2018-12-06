شكرا لقرائتكم إيسكو وأسينسيو يقودان ريال مدريد أمام مليلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولارى المدير الفنى لريال مدريد تشكيل الفريق الملكى للقاء ضيفه مليلية، الذى سينطلق فى الخامسة والربع من مساء اليوم الخميس على ملعب "سانتيجو برنابيو"، فى اياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريال برباعية نظيفة.

ويقود الريال فى لقاء اليوم إيسكو، والذى ابتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ تولى سولارى مهمة تدريب الفريق.

ويغيب عن الريال فى مباراة اليوم، العديد من النجوم الذين فضل المدرب إراحتهم، على رأسهم مارسيلو، لوكا مودريتش، جاريث بيل، تونى كروس، وكريم بنزيما.

وجاء تشكيل الميرينجى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارباخال - باييخو - خافى سانشيز - أودريزولا

خط الوسط: فالفيردى - يورينتى - إيسكو - أسينسيو

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماريانو دياز