شكرا لقرائتكم الباطن يهزم الفيحاء ويعود إلى الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المهاجم فهد الجهني فريقه الباطن إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه الفيحاء، بهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الباطن يوم الخميس ضمن الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل متوسط وتلقى الجهني مع نهاية الشوط الأول بطاقة صفراء، لكنه عاد في الدقيقة 50 وسجل هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة من زميله البرازيلي كريسان دا كروز، ليرفع الباطن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد الفيحاء عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وهذا الفوز الثالث للباطن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للفيحاء في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.