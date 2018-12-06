شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يصل القاهرة للتوقيع لبيراميدز 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عمرو مرعى، مهاجم النجم الساحلى، إلى القاهرة قادمًا من تونس للتوقيع على عقود الانضمام لصفوف بيراميدز.

ومن المقرر أن يوقع عمرو مرعى على عقود الانضمام لبيراميدز لمدة 3 مواسم ونصف، بداية من يناير المقبل.

يذكر أن بيراميدز أعلن مؤخرا التعاقد مع عمرو مرعى وتراورى مهاجم المقاصة.