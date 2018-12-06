شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يصل القاهرة للتوقيع لبيراميدز 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عمرو مرعى، مهاجم النجم الساحلى، إلى القاهرة قادمًا من تونس للتوقيع على عقود الانضمام لصفوف بيراميدز.
ومن المقرر أن يوقع عمرو مرعى على عقود الانضمام لبيراميدز لمدة 3 مواسم ونصف، بداية من يناير المقبل.
يذكر أن بيراميدز أعلن مؤخرا التعاقد مع عمرو مرعى وتراورى مهاجم المقاصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يصل القاهرة للتوقيع لبيراميدز 3 مواسم ونصف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .