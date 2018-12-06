شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين لاعبى المنصورة وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اشتباكات بين لاعبى فريق المنصورة وبلدية المحلة خلال المباراة المقامة بينهما باستاد بلدية المحلة ضمن مبارايات الجولة الـ12 من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى. وألقى كريم بدير لاعب فريق المنصورة زجاجة مياه على حمادة علوى مدير الكرة بفريق بلدية المحلة وهذا الأمر أغضب اللاعبين ومسئولى الفريق المحلاوى ما أدى إلى الاشتباكات.

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