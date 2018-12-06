شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح لبعض الجماهير بحضور لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح مسئولو نادى الزمالك لبعض الجماهير التى تواجدت أمام مقر النادى بالدخول لاستقلال الأتوبيسات المتجهة إلى ملعب برج العرب، لحضور مباراة المصرى الليلة، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وتم السماح للجماهير بالدخول بعد التفتيش من جانب شركة الأمن الخاصة المتعاقد معها الزمالك لتأمين النادى. وخصص نادى الزمالك أتوبيسات لنقل الجماهير البيضاء لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصرى الليلة. وأعلنت الجهات الأمنية حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والمصرى حيث سيتواجد 3 آلاف متفرج من القلعة البيضاء و500 مشجع للنادى البورسعيدى و1500 من طلاب الجامعات.

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