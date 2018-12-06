شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب السيد سالم بعدم التجديد لدجلة.. وخطوات تفصل اللاعب عن القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح نادى الزمالك على بعد خطوات من إبرام أولى صفقاته الشتوية فى شهر يناير المقبل، بعدما تأكد المسئولون من رغبة السيد سالم ظهير أيسر فريق وادي دجلة في الانتقال للقلعة البيضاء.
وطلب مسئولو الزمالك من السيد سالم عدم تجديد تعاقده مع نادي وادي دجلة، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح من حق اللاعب التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير.
ويستهدف الزمالك في الوقت الحالي الحصول علي توقيع السيد السالم، ثم الدخول في مفاوضات مع إدارة دجلة للحصول علي مبلغ مالي نظير رحيل اللاعب في يناير، وفي حالة رفض دجلة سينتظر الأبيض لنهاية الموسم وضم سالم "مجانًا".
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