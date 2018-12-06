شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 18 لاعبا لمباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة الـ 18لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الدور الـ16 لكأس مصر والمقرر لها السابعة مساء الغد بملعب برج العرب بالاسكندرية.

وجاءت القائمة تضم كلا من: أحمد لورد و عمرو خالد فى حراسة المرمى

وفى خط الدفاع: سيد فريد و ياسر أبراهيم و محمود عزت وأمير عابد ومحمود منصور ومحمود معاذ

وفى خط الوسط: أحمد حمص و أحمد نبيل مانجا و محمود سيد و إسلام صالح و شريف رضا و بتريك نسيبامبى

وفى الهجوم: أحمد حسن مكى و يامادو توريه وأوميد اوكيرى و شيلونجو

ويغيب كل من الحارس محمد ابو جبل بسبب الإيقاف والمهاجم حسام حسن للإصابة.