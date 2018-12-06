شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 18 لاعبا لمباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة الـ 18لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الدور الـ16 لكأس مصر والمقرر لها السابعة مساء الغد بملعب برج العرب بالاسكندرية.
وجاءت القائمة تضم كلا من: أحمد لورد و عمرو خالد فى حراسة المرمى
وفى خط الدفاع: سيد فريد و ياسر أبراهيم و محمود عزت وأمير عابد ومحمود منصور ومحمود معاذ
وفى خط الوسط: أحمد حمص و أحمد نبيل مانجا و محمود سيد و إسلام صالح و شريف رضا و بتريك نسيبامبى
وفى الهجوم: أحمد حسن مكى و يامادو توريه وأوميد اوكيرى و شيلونجو
ويغيب كل من الحارس محمد ابو جبل بسبب الإيقاف والمهاجم حسام حسن للإصابة.
شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 18 لاعبا لمباراة الاتحاد السكندرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .