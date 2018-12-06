"حرب الميركاتو".. الأهلي يخطف نجم المقاصة.. وبيراميدز يرد بصفقة اللحظات الأخيرة.. والزمالك يشعل المنافسة بأول تعاقد

كتب: ضياء السقا

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

ويزداد الميركاتو الشتوي هذا العام سخونة، نظرا لانضمام نادي بيراميدز، الذي يملكه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، لمنافسة الأهلي والزمالك، في التعاقد مع الصفقات الجديدة خلال يناير المقبل.

صفقات الأهلي

ونجح الأهلي في التعاقد مع محمود وحيد، الظهير الأيسر لنادى مصر المقاصة، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين إدارة الناديين، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة.

وقال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه تم التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

وجاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأحمر، يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف عبد الحفيظ ان المفاوضات مع وادي دجلة لم تستغرق وقتا طويلًا خاصة أن المهندس ماجد سامي كان حريصًا على التعاون مع الأهلي بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه.

وأشار إلى أن محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤلي وادي دجلة.

التجديد لمؤمن زكريا

وفي سياق متصل وافق مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، على تجديد عقده رسميا مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، بعد فترة من الجدل.

صفقات محل الانتظار

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية بأن الأهلي وقع مع محمود السلمى صانع ألعاب الشجاعية الفلسطيني، لمدة خمسة مواسم والذي يلقب بـ"ميسي العرب".

أيضا أكدت تقارير بأن الأهلي ضم المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضي لمدة خمسة مواسم.

الحديث عن الصفقات الحمراء لم ينتهي عند هذا الحد، فهناك مفاوضات تتم الآن مع كل من حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، وباهر المحمدي ومحمود متولي، لاعبا الإسماعيلي، وعلي غزال، لاعب وايتكابس الكندي السابق.

بيراميدز يرد بصفقات نارية

على الجانب الأخر رد بيراميدز بثاني صفقاته القوية، حيث حسم مسئولو النادي، صفقة البوركيني إيريك تراوري، صانع ألعاب مصر المقاصة؛ بعد منافسة شديدة مع الأهلي، والزمالك.

ودخل الأهلي والزمالك سباق المنافسة على تراوري، إلا أن بيراميدز نجح في اللحظات الأخيرة من التعاقد مع البوركيني، نظرا لقوة عرضه المادي.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن أولى صفقاته الشتوية، حيث نجح النادي في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بداية من شهر يناير المقبل.

وقال بيان النادي الرسمي :"مسؤولو النادي حسموا الصفقة بعد توقيع مرعي للنادي بشكل رسمي والحصول على موافقة فريقه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفني للفريق ولجنة الكرة".

وكان تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريحاته مع برنامج (الماتش) مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يوجد أكثر من 5 صفقات لنادي بيراميدز في يناير، ثلاثة أو أربعة لاعبين من مصر، وثنائي أو ثلاثي أجنبي أيضا ضمن الخيارات".

الزمالك يدخل المنافسة

أما نادي الزمالك اقترب بشكل كبير من التعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر وادى دجلة لدعم الفريق في يناير المقبل، في أول صفقة له.

هل يتحول "الهداف الكبير" من بيراميدز للزمالك؟

وفي الوقت ذاته ذكر موقع "يوروسبورت عربية" أن مسئولي نادي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع الهداف السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعلى الرغم من الاتفاق على ضم خربين لصفوف نادي بيراميدز في يناير لكن إدارة الأبيض تحاول تحويل وجهة اللاعب إلى ميت عقبة واستغلال علاقتهم القوية مع مسئولي بيراميدز في إقناعهم بالتخلي عنه.