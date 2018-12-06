تقرير.. هل ينتظر الأهلي ميلاد سولاري جديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

إقالة مدير فني متعثر، الاعتماد على أحد أبناء النادي بشكل مؤقت "مبدئيًا" لحين التعاقد مع مدير فني دائم جديد، الانتظار للتعرف على حالة الفريق، ثم اتخاذ القرار النهائي غير المعلن "توقيع عقد مع المدير الفني المؤقت".

هذا كان السيناريو الذي رسمه ريال مدريد قبل أسابيع قليلة حين قرر إقالة جولين لوبيتيجي بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة ثم منح المسئولية لأحد أبناء النادي وهو سانتياجو سولاري.

وقبل قرابة أسبوعين قرر مجلس إدارة الأهلي إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم الخروج من البطولة العربية.

مضى الأهلي في نفس السيناريو الخاص بريال مدريد وهو منح المسئولية بشكل مؤقت للمدرب العام محمد يوسف من أجل تولى تدريب الفريق حتى يقع الاختيار على مدير فني جديد.

ولم يقم الأهلي بعد مرور أسبوعين على إقالة كارتيرون بالإعلان عن مدير فني أجنبي جديد وسط تلاحق المباريات حيث يلعب الفريق كل 3 أيام تقريبًا مع اقتراب المنافسات في دوري إبطال إفريقيا والتي تنطلق نهاية الأسبوع المقبل.

سولاري تولى تدريب ريال مدريد بشكل مؤقت بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي، والأمر لم يستغرق سوى أسبوعين من أجل توقيع عقد رسمي كمدرب دائم مع الفريق لمدة 3 سنوات.

بالنسبة لريال مدريد فقد قدم سولاري أوراق اعتماده في 4 مباريات قاد بها الفريق وسجل 15 هدفًا ولم يستقبل سوى هدفين وحقق شباك نظيفة في 3 مباريات.

لكن سولاري بمجرد توقيع عقده الجديد خسر بنتيجة 3-0 أمام إيبار في الدوري الإسباني.

وفي الجانب الآخر، محمد يوسف المدرب المؤقت للأهلي قاد الفريق في 3 مباريات، وجمع 6 نقاط من أصل 9، لكن الفريق عانى كثيرًا من أجل تحقيق الفوز في مباراتين أمام بتروجيت ثم الجونة، وخسر بهدف نظيف أمام المقاولون العرب.

لم يُظهر الأهلي حتى الآن أي علامات تخص اختيار المدير الفني الجديد للفريق، أمر ربما يتم تفسيره على أنه نوع من السرية وهو شيء إيجابي.

لكن من ناحية أخرى من الممكن أن يتم تفسير ما يدور داخل النادي الأهلي على أنه اختبار مؤقت لما يمكن أن يفعله محمد يوسف مع الفريق وإن كان الأداء سيتحسن على يده أو سيتمكن من تجاوز مرحلة الدور الثاني في دوري أبطال إفريقيا.