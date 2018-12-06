تقارير: لاعب الزمالك قد يرحل عن الفريق في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-طارق طلعت:

تناولت تقارير في الصحافة المغربية، أنباءً عن احتمالية عودة حميد أحداد لاعب الزمالك إلى البطولة المغربية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، كما كشفت هذه التقارير عن الوجهة المحتملة للاعب.

وانضم أحداد إلى صفوف الزمالك خلال انتقالات الصيف الماضي، لكنه لم يكن محل ثقة من جانب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، والذي فضل الابقاء عليه على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة "أسود أطلس" أن اللاعب قد يرحل عن القلعة البيضاء في شهر يناير المقبل وأن وجهته المقبلة قد تكون في الوداد أو الرجاء.

وأضافت هذه التقارير أن الزمالك يُفضل خروج اللاعب بنظام الإعارة وأنه وجهته قد تكون في الدرا البيضاء كما ذكرت التقارير.