رياضة | بيكلي يستقر على البقاء في بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكلي يستقر على البقاء في بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الإثيوبي شيملس بيكلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بتروجت، على الإستمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعد جلسة عقدها مؤمن سليمان المدير الفني وحمادة أنور مدير الكرة، مع اللاعب وإقناعه بعدم الرحيل نهاية الموسم الجاري، نظرًا لاحتياج الفريق لقدراته.
ومن المقرر أن يجدد بيكلي، عقده مع الفريق البترولي خلال الساعات المقبلة، ورفض كل العروض المقالمقدمة لرحيله، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.
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