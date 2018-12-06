رياضة | بالصور.. ملعب برج العرب جاهز لاستضافة مباراة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. ملعب برج العرب جاهز لاستضافة مباراة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ظهرت أرضية ملعب الجيش بمدينة برج العرب بصورة جيدة قبل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019
واكد المسؤولين عن ستاد الجيش بمدينة برج العرب، على جاهزية الملعب لاحتضان المباراة بدون اي معوقات او مشاكل
وانتشرت بعض الصور القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الملعب غير صالح لإقامة المباراة عليه.
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